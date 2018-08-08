Создание игорной зоны в Крыму пока невозможно: нет генерального плана Ялты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реализация проекта по строительству казино начнется после утверждения документа. Об этом сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико. Как уточнила министр, одним из основных возможных мест, где могут быть построены казино, остается поселок Кацивели.

Напомним, закон о создании игорной зоны на полуострове президент России Владимир Путин подписал еще в 2014 году. После чего казино решили построить на территории санатория «Жемчужина» в Гаспре, впоследствии отказавшись от этой идеи. В марте 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал работу с неназванным крупным оператором и создание игорной зоны в Кацивели.

Местные жители предполагают, что в качестве площадки для размещения казино власти могут предложить оператору территорию недостроенного многоэтажного пансионата, расположенного на берегу моря. Объект долгое время находился в заброшенном состоянии, однако теперь, как утверждают жители поселка, его территорию огородили высоким забором.

«Вряд ли жители Кацивели довольны возможным появлением игорной зоны в поселке. Существует угроза закрытия привычных проходов к морю, которых и так осталось немного», – поделился с РИА «Новый День» своим мнением насчет проекта житель соседнего поселка Симеиз. Он выразил надежду, что власти проведут общественные обсуждения проекта создания игорной зоны, чтобы живущие в Кацивели крымчане могли озвучить чиновникам свои тревоги. Одна из которых – опасение насчет возможного принудительного выкупа у местных жителей участков для строительства новых гостиниц и отелей в поселке, необходимых для удовлетворения спроса на временное проживание игроков.

Как уже сообщал «Новый День», в Ялте проходят общественные обсуждения предложенного властями проекта генерального плана, который уже вызвал недовольство крымчан. Жители Симеиза потребовали вынести их частные дома за пределы рекреационной зоны, а общественники Ялты готовы судиться с властями города из-за урезанных сроков ознакомления с объемным документом.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 08.08.18

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