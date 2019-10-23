Крымский Эльдорадо вырастет на «костях» научно-атомного недостроя

Игорную зону в Крыму собираются построить к 2022 году. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о создании крымского Лас-Вегаса говорится с 2014 года. Первоначально игорную зону собирались создать на базе санатория «Жемчужина» в Гаспре (Большая Ялта). Экспертам эта идея не понравилась: в поселке расположено несколько крупных санаториев, и соседство «злачного места» с лечебными учреждениями выглядело весьма сомнительно. Тем не менее, и Аксенов, и власти Ялты долго пытались протолкнуть именно этот вариант, так как территория весьма привлекательна для инвесторов – место легкодоступное, красивое, вся необходимая инфраструктура присутствует.

Но, в конце концов, от этой идеи отказались. В марте 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал работу с неназванным крупным оператором и создание игорной зоны в Кацивели.

На сегодняшний день, по словам главы РК, все необходимые решения «полностью оформлены», соглашения с инвесторами будут заключены до конца текущего года.

По мнению Аксенова, санкции потенциальных клиентов не отпугнут, тем более, что в Крыму есть все необходимое, чтобы богатый турист остался незамеченным.

«В аэропорт Бельбек (военный аэропорт в Севастополе), условно говоря, прилетели, поехали на Южный берег Крыма», – цитирует главу РК ТАСС.

Отметим, что земельный участок, на котором расположится игорная зона, уже выведен за территорию Большой Ялты и сейчас передается из республиканской собственности инвестору. Площадь участка – 15 гектаров. Судя по всему, речь идет о заброшенном санатории Академии наук и министерства атомной промышленности СССР.

Грандиозная стройка началась в 1972 году. Довольно быстро выяснилось, что грунт под основным зданием «ползет», поэтому пришлось менять проект. Стройка растянулась на два десятка лет: к середине 1991 году успели возвести главный корпус, вспомогательные постройки, пробить тоннель к пляжу, сделать дороги, набережную, волнорезы. Но после распада СССР финансирование прекратилось, и стройку «заморозили». К концу «нулевых» у недостроя объявился собственник – некое ООО «Фортуна».

Сейчас территория огорожена забором из профнастила, входы и въезды закрыты.

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Симферополь, Лиана Макоба

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