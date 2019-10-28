ЮБК становится реально золотым: Медведев подписал распоряжении о создании игорной зоны в Крыму

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Крыму игорной зоны «Золотой берег».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», площадь выделяемого на эти цели участка (кадастровый номер 90:25:070501:1019) составляет 146 тысяч 851 квадратный метр.

Напомним, зона расположится на территории заброшенного санатория Академии наук и министерства атомной промышленности СССР. Сейчас участок огорожен глухим забором из профнастила, входы и въезды закрыты.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.10.19

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