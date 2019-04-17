«Стабильности нет»: Белоруссия и Казахстан отказываются покупать крымскую продукцию

Белоруссия и Казахстан отказываются покупать продукцию, изготовленную в Крыму. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию объясняют нестабильной политической ситуацией. Предприятия, желающие выйти на мировой рынок, вынуждены регистрироваться в других регионах России.

В 2018 году Крым, по оценкам Крымстат, отправил на экспорт продукции на 23,8 млн долларов США, что на 20% меньше, чем в 2017 году. При этом поставки в страны СНГ сократились на 15%, в страны дальнего зарубежья – на 27%.

Уменьшаются и объемы импорта из дальнего зарубежья – почти в 2 раза. А вот поставки в Крым из СНГ выросли почти на треть.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.04.19

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