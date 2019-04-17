Прокуратура назвала причину пожара на стройплощадке челябинского конгресс-холла

Прокуратура обвинила в пожаре на стройплощадке челябинского конгресс-холла организацию, осуществлявшую строительный контроль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по поручению прокурора региона Виталия Лопина надзорное ведомство Челябинска провело проверку соблюдения требований градостроительного законодательства, а также законодательства в сфере пожарной безопасности при строительстве на набережной реки Миасс здания конгресс-холла.

«Установлено, что вопреки требованиям статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации ООО «УралНИИстром», выполняющим в соответствии с договором функции строительного контроля за ходом возведения данного объекта, не обеспечено надлежащее исполнение условий указанного договора», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В результате сотрудники подрядной организации, осуществляющей гидроизоляцию фундамента, огневые работы выполняли в непосредственной близости (менее 5 метров) от места складирования горючих материалов, что является недопустимым и в свою очередь послужило причиной произошедшего возгорания.

По данному факту генеральному директору ООО «УралНИИстром» прокурором города внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

Напомним, общественно-деловой центр «Крылья» должен был стать ключевым объектом саммитов ШОС и БРИКС, проведение которых запланировано в Челябинске в 2020 году. Изначально стоимость реализации проекта оценивалась в 9 миллиардов рублей. Однако найти инвесторов для участия в проекте власти региона так и не смогли.

Вскоре стало понятно, что построить объект к саммитам не успеют, вслед за чем растаяли надежды на получение финансирования из федерального бюджета. Несмотря на это, в прошлом году по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского из региональной казны направили в капитал ХП «Конгресс-холл» 3,3 миллиарда рублей, а позднее – увеличили капитал до 7 миллиардов рублей, также из бюджета области.

Правда, оказалось, что и этих денег на завершение проекта не хватит: цена вопроса выросла вдвое и приблизилась к 20 миллиардам рублей. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на минувшей неделе признался, что не совсем понимает, зачем городу и региону такой дорогостоящий проект.

8 апреля на стройплощадке конгресс-холла вспыхнул пожар. Не исключено, что это ЧП поставит точку в истории с «наследием Дубровского».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.04.19

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