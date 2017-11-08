«Ставлю ящик пива»: челябинцы делают ставки на строительство конгресс-холла

Жители Челябинска не верят, что в городе за 3 года построят небоскреб. Напомним, к саммиту ШОС и БРИКС планируют построить конгресс-холл.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новость о заседании наблюдательного совета хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», посвященного утверждению перечня объектов строительства конгрессно-выставочного центра на берегу реки Миасс. Вызвала весьма ироничную реакцию горожан.

Напомним, по словам генерального директора хозяйственного партнерства Виталия Передерия, конгресс-холл будет представлять собой многофункциональное здание высотой 170 метров (пока самым высоким зданием Челябинска является «Челябинск-сити» – высота 111 метров, 23 этажа). Планируется 45 этаже плюс 2 технических. «Первые пять этажей займут общественные помещения, включая конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические площади, – рассказал топ-менеджер. – Эти помещения будут использованы под мероприятия федеральной повестки. Выше пятого этажа расположатся апартаменты, офисы, гостиницы». О желающих профинансировать проект пока не сообщается.

Жители Челябинска с энтузиазмом обсуждают подобные планы: «Парни, может, уже ставки сделаем? Я, например, ставлю ящик пива, что выше 24 этажей здесь ничего не построят!» – написал один из горожан на просторах интернет-форумов. «Да не то что выше 24 этажей... Вообще ничего не будет. Они ж ничего до конца не доводят», – заявил другой челябинец.

Однако нашелся человек, способный возразить пессимистам: «Ну, есть кое-что, – напомнил он флегматично. – Например, в Малой Сосновке в этом году появился асфальт…»

В целом, большинство участников обсуждения единодушны: «До конца 2020 года в финишном варианте (не путать с вариантом на бумаге), здесь ничего не появится».

Точку в дискуссии поставил весьма категоричный ее участник: «Ставлю коробку заморского вискаря на то, что ничего не построят... А если построят что-то (типа новой гостиницы для цирковых), то лучше бы не строили...»

Челябинск, Виктор Елисеев

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