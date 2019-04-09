На вспыхнувшем челябинском конгресс-холле не осуществлялся госстройнадзор

Ростехнадзор выяснил, что при строительстве общественно-делового центра «Крылья» на реке Миасс в Челябинске не проводился государственный строительный надзор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», внеплановая проверка на объекте строительства прошла в марте этого года. Материалы проверки Ростехнадзора размещены в базе СПАРК.

«В процессе строительства объекта капитального строительства не осуществляется федеральный государственный строительный надзор, который, в силу положений статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, надлежит осуществлять при возведении данного объекта капитального строительства», – говорится в предписании Уральского управления Ростехнадзора, направленном ХП «Конгресс-холл».

До 1 июня 2019 года хозяйственное партнерство должно устранить нарушения. Пока данных об устранении нарушений в базе СПАРК нет.

Напомним, общественно-деловой центр «Крылья» должен был стать ключевым объектом саммитов ШОС и БРИКС, проведение которых запланировано в Челябинске в 2020 году. Изначально стоимость реализации проекта оценивалась в 9 миллиардов рублей. Однако найти инвесторов для участия в проекте власти региона так и не смогли.

Вскоре стало понятно, что построить объект к саммитам не успеют, вслед за чем растаяли надежды на получение финансирования из федерального бюджета. Несмотря на это, в прошлом году по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского из региональной казны направили в капитал ХП «Конгресс-холл» 3,3 миллиарда рублей, а позднее – увеличили капитал до 7 миллиардов рублей, также из бюджета области.

Правда, оказалось, что и этих денег на завершение проекта не хватит: цена вопроса выросла вдвое и приблизилась к 20 миллиардам рублей. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на минувшей неделе признался, что не совсем понимает, зачем городу и региону такой дорогостоящий проект.

Между тем, вчера, 8 апреля, на стройплощадке конгресс-холла вспыхнул пожар. Не исключено, что это ЧП, а также объявленная по следам пожара прокурорская проверка поставят точку в истории с «наследием Дубровского».

Челябинск, Виктор Елисеев

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