В Челябинске горит «наследие Дубровского»

На строительной площадке общественно-делового центра «Крылья» вспыхнул пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы из разных районов города сообщают о гигантских клубах дыма, наблюдаемых в центре Челябинска.

По словам очевидцев, дым был виден и на северо-западе, и в районе железнодорожного вокзала. Возможно, сегодня горожане наблюдали последний акт трагикомедии под названием «Наследие».

Дело в том, что дым, о котором рассказали жители Челябинска, вздымался над пожаром, вспыхнувшим на строительной площадке общественно-делового центра «Крылья» на реке Миасс – того самого конгресс-холла, который предыдущий губернатор Борис Дубровский представлял как часть «наследия» предстоящих саммитов ШОС и БРИКС, оценивая стоимость его строительства в 9 миллиардов рублей.

Правда, нынешний врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер усомнился в необходимости столь дорогой стройки. К тому же, по последним данным, стоимость работ выросла ровно вдвое – до 18 миллиардов рублей. О том же, что к саммитам объект построить не успеют, стало известно уже давно.

И вот теперь на стройплощадке вспыхнул пожар. Произошло это сегодня около 16:00. Судя по фотографиям, появившимся в социальных сетях, гореть могли строительные материалы. Правда, по другим сведениям, вспыхнул мусор.

Открытое горение было ликвидировано уже через 9-10 минут после возгорания. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. По словам свидетелей ЧП, к стройплощадке подъехала машина «скорой помощи».

Возможно, сегодняшний пожар поставит точку в реализации проекта по строительству конгресс-холла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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