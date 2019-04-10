Огонь по конгресс-холлам: у застройщиков объектов саммитов ШОС и БРИКС начались проблемы

Компании, участвующие в строительстве «наследия» саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, столкнулись с проблемами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ПО «Монтажник», принадлежащее бизнес-структурам семьи бывшего главы Южного Урала Бориса Дубровского, задолжал 1 миллиард 59,3 миллиона рублей подрядчикам и поставщикам материалов и услуг. Об этом представители компании заявили в арбитражном суде Челябинской области, где оспаривает доначисление на 35 миллионов рублей.

Налоговики настаивают на введении в отношении ПО «Монтажник» обеспечительных мер на время судебного разбирательства. Это может поставить компанию на грань банкротства, признали представители застройщика.

Из материалов, представленных в картотеке арбитражных дел, следует, что задолженность производственного объединения носит текущий характер. Однако арест счетов или принудительное изъятие даже столь незначительной для компании суммы, как 35 миллионов рублей, может грозить приостановкой деятельности застройщика. Это, в свою очередь, приведет к приостановке платежей со стороны заказчиков и, как следствие, просрочке выплат по кредитам (общий объем кредитов ПО «Монтажник» превышает 900 миллионов рублей).

В результате компании грозит банкротство. Между тем, она задействована в таких проектах, как строительство аглофабрики на Магнитогорском металлургическом комбинате и общественно-деловой центр «Крылья» на реке Миасс в Челябинске. Впрочем, реализация последнего проекта и без того оказалась под вопросом.

К слову, неприятности преследуют застройщика еще одного объекта, строительство которого было запланировано в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов возбуждено в отношении ООО «Стройсвязьурал 1», принадлежащего предпринимателю Артуру Никитину и его семье. Именно эта компания является генподрядчиком строительства гостинично-банного комплекса на улице Васенко.

В рамках подготовки к саммитам этот долгострой планировалось завершить, причем компания получила под этот проект госгарантии от правительства Челябинской области. В здании планировалось разместить делегацию одной из стран участниц. Но велика вероятность, что и этот проект постигнет участь, грозящая конгресс-холлу «Крылья».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.04.19

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