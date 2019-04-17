В Крыму ожидаются заморозки

В Крыму ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Республике Крым, к концу недели столбики термометров могут опуститься ниже нуля.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 19, 20 и 21 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов», – сообщили в ведомстве.

18 апреля на полуострове днем ожидается до +11, будет дождливо.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.04.19

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