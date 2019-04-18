Зима закончилась: в Крым идет тепло

В Крым идет антициклон: он принесет с собой солнечную и теплую погоду.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымском управлении по метеорологии и мониторингу окружающей среды, потепление начнется с понедельника, 22 апреля, и к концу следующей недели дневные температуры достигнут +22 градусов.

Последние дни апреля обещают быть дождливыми, а в первых числах мая возможно небольшое похолодание.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.04.19

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