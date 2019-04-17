«В Ростов – к Януковичу!» Запад не даёт гарантий безопасности Петру Порошенко

Действующий последние дни в качестве президента Украины Пётр Порошенко спешно пытается получить гражданство и гарантии безопасности в Израиле, Франции, Германии или США. Однако пока безуспешно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший депутат Верховной рады и экс-кандидат в президенты «Незалежной», украинский политический и общественный деятель Олег Царёв.

По данным Царёва, в просьбе обеспечить приют в США президенту Порошенко уже отказал спецпредставитель Госдепа на Украине Курт Волкер.

«Чтобы избежать ареста, Порошенко уже проводил переговоры с Израилем, Францией, Германией и США. Везде он пытается получить гражданство и гарантии безопасности. Но даже человек, которого можно смело называть представителем и главным лоббистом его интересов в США, Курт Волкер не хочет ему что-то обещать. Дело в том, что Порошенко, лишенный политического будущего на Украине, совершенно не интересен странам Запада», – сообщил политик.

По данным Олега Царёва, от Порошенко уже массово бегут ближайшие соратники.

«Подчинённые отказываются выполнять преступные приказания президента, уходят в отпуска, увольняются и всячески пытаются дистанцироваться от него», – цитирует экс-депутата украинского парламента «Московский комсомолец».

Царёв намекнул, что в этих условиях Порошенко осталось уповать только на своего соперника на выборах Владимира Зеленского. Действующий президент отчаянно надеется, что комик и шоумен не станет сразу возбуждать против него уголовные дела и не отдаст на растерзание многочисленным недоброжелателям.

Однако на сегодня нет никаких сведений о возможных гарантиях для действующего президента от штаба Владимира Зеленского.

Комментируя незавидное внутри- и внешнеполитическое положение Петра Порошенко, пользователи соцсетей советуют ему пойти по стопам Виктора Януковича и обратиться к Владимиру Путину с просьбой о спасении. Комментаторы уверены, что президент РФ проявит великодушие к бывшему «киевскому партнёру».

«Пётр Алексеевич! Чего тут думать? В Ростов – к Януковичу! Путин, он не злой, поймёт и простит...», – иронизируют пользователи.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.04.19

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