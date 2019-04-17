Порошенко стянул к Киеву спецназ и военных – на Украине заговорили о диктатуре

Президент Петр Порошенко, поняв, что власть уходит из-под ног, пошёл ва-банк и подогнал к Киеву верные себе военные формирования. В украинской столице заговорили о попытке введения военной диктатуры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», тревогу на своей странице в Facebook бьёт депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский, когда-то преданный сторонник Порошенко.

«Есть информация о том, что в Киев в штатском с полным боекомплектом прибыли несколько групп спецназовцев, по 300 лиц каждая. Сейчас у них нет единого командного пункта, каждая группа управляется непосредственно своим командиром. Сегодня-завтра им будет поставлена задача, связанная со срывом выборов и введением в Украине военной диктатуры. Руководители подразделений, прибывших инкогнито в столице из Винницкой, Житомирской и других областей, работают в режиме полной боевой готовности.

Генералы, ставшие миллионерами за 5 лет войны, вместе с главнокомандующим-миллиардером, не желают отдавать власть демократическим путем и готовят путч. В столицу съезжаются АТОшники, которым пообещали за 3 дня по тысяче долларов на карман», – написал он.

Параллельно с этим, утверждает Рыбчинский, готовится схема побега правящей верхушки киевского режима.

«Вместе с тем, аэропорты Борисполь и Жуляны готовятся к массовому бегству коррумпированной верхушки. Об этом, по информации инсайдеров, разведки стран партнеров Украины уже сообщили своим правительствам. Веселыми обещают быть следующие 4 дня. Но, как говорят, доживем до понедельника», – написал депутат.

Однако, позже запись депутата в Фейсбуке оказалась недоступна. По поводу исчезновения публикации мнения пользователей разделились: одни считают, что пост был удалён администрацией соцсети по чьей-то жалобе, другие, что Рыбчинскому поступили серьёзные угрозы, третьи утверждают, что нардеп испугался сам.

Информацию о прибытии в Киев верных президенту подразделений подтвердил, в частности, создатель движения «Антимайдан», украинский общественник Юрий Кот.

Симферополь, Валентин Карамазов

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