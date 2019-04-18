Зеленский и Порошенко показали расходы на второй тур

Всего за 5 дней второго тура президентских выборов на Украине – с 7 по 13 апреля – Петр Порошенко вложил в избирательную кампанию 100 млн гривен, Владимир Зеленский – 44,6 млн. Об этом сообщает украинское общественное движение «Честно».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Порошенко финансирует выборы сам, и за два тура потратил более полумиллиарда гривен. Зеленский на сегодняшний день собрал на избирательную кампанию 147 млн (его собственные средства составляют 11,6 млн), во втором туре его на 100% финансирует партия «Слуга народа».

Более половины всех расходов оба кандидата направляли на телерекламу. К середине апреля в избирательном фонде Зеленского осталось 8,5 тыс гривен, Порошенко – 2,9 млн.

«Эти данные не являются исчерпывающими, ведь оба кандидата не подавали окончательных отчетов за первый тур выборов, – отмечают общественники. – Промежуточные отчеты за I тур содержат сведения о доходах и расходах кандидатов с момента их регистрации и до 18 марта включительно. О расходах, осуществленных между 19 и 31 марта, кандидаты, вышедшие во II тур, будут отчитываться уже после выборов. Эти отчеты будут содержать и данные о расходах кандидатов за 14 – 21 апреля».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.04.19

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