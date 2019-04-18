Украинские нацисты гарантируют: «Зеленский не пойдёт в сторону России»

Комик и шоумен Владимир Зеленский после вероятной победы на выборах не сможет повести Украину навстречу России, даже если сильно захочет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил замкомандира батальона запрещённой в России праворадикальной ОУН Андрей Пастушенко с позывным «Седой».

«Много спрашивают, где гарантия, что Зеленский не пойдет в сторону России. Нет гарантий. Гарантию можно дать на автомобиль, на двигатель, на часы – если сломаются, производитель дает новые. У нас нет второй страны, второй Украины. Но есть предохранитель – все мы. Украинское общество дошло до такого уровня, что привязать перед ним морковку, чтобы оно ехало куда надо, не получится. И взять за ухо, завести в Россию, Узбекистан, Киргизию тоже не получится», – уверяет радикальный националист.

Кроме того, Пастушенко самоуверенно заявляет, что такова «воля нации».

«Общество знает, куда оно хочет идти. И оно все равно туда будет идти. Неважно, ведут нас туда или нас туда просто не пускают. Мы все равно туда будем идти. И неважно кто станет президентом. Президент должен выполнять волю общества, волю нации», – приводит слова украинского боевика «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.04.19

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