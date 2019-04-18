Украина угодила в ТОП-6 самых несчастных экономик мира

Украина заняла шестое место в десятке стран, переживающих самые тяжёлые потрясения среди всех национальных экономик мира.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает агентство Bloomberg.

Специалисты агентства составили для стран список Misery Index (печальный индекс), в котором отражены все самые тревожные показатели экономического упадка, инфляции и обнищания населения.

Согласно рейтингу «убогости», пятый год подряд первое место в нём удерживает Венесуэла, с одними из высочайших в мире темпами обесценивания национальной валюты, ростом цен на потребительские товары и большой безработицей.

На втором месте в «индексе безысходности» расположилась Аргентина, на третьем – ЮАР, на четвёртом месте Турция, второй год переживающая финансовые потрясения, Греция на пятом и Украина – на шестом.

Во всех этих странах, сообщает Bloomberg, экономики находятся в состоянии турбулентности а правительства демонстрируют «скудный прогресс в деле укрощения роста цен и возвращения людей на работу».

Самой «счастливой экономикой» мира, с самым низким уровнем инфляции и безработицы, по данным Bloomberg, оказался Таиланд. На втором месте Швейцария. Сингапур и Япония поделили третью строчку.

Отметим, что в индексе экономического несчастья Украина ухудшила все свои показатели в сравнении с предыдущими замерами, переместившись с 7-го места по итогам 2017 года, на шестое – в 2018.

По данным независимых от власти украинских СМИ, не лучше обстоят дела «Незалежной» и в других рейтингах.

Что касается пресловутой «украинской демократии», то в последнем рейтинге «свободы прессы», проводящемся ежегодно, Украина заняла 102-е место из 180 стран мира, расположившись между Ливаном и Мозамбиком.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.04.19

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