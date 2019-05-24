«Одна из беднейших стран»: Украине отвели полвека для достижения уровня Польши

Украина остается в списке беднейших стран региона по показателю ВВП на душу населения. Также бедно как украинцы живут жители Молдавии, Грузии и Армении, следует из доклада Всемирного банка. Для преодоления бедности Украине понадобится не менее 50 лет, указывают эксперты организации. Они отмечают, что темпы экономического роста на Украине сейчас слишком низкие, чтобы снизить уровень бедности, который выше докризисного.

ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности втрое ниже, чем в Польше. Если темпы экономического развития страны останутся такими же, как в настоящее время, то уровня доходов современной Польши Украина достигнет через полвека, подчеркивают эксперты.

За время кризисных 2014-2015 годов экономика Украины сократилась на 16%. В 2016 году экономический рост составил 2,4%, в 2018 году – 3,3%. Для снижения уровня бедности «нужен более быстрый экономический рост в течение длительного периода времени», отмечается в докладе.

Экономическое развитие Украины тормозят незавершенные реформы, низкий уровень иностранных инвестиций из-за нарушения принципов конкуренции, зависимость от экспорта сырья. По мнению Всемирного банка, Украине необходимо увеличить производительность и инвестиции, а также уменьшить роль государства в экономике.

Ранее Украина заняла шестое место в топ-10 самых несчастных экономик рынок. Как сообщал РИА «Новый День», специалисты Bloomberg составили для стран список Misery Index (печальный индекс), в котором отражены все самые тревожные показатели экономического упадка, инфляции и обнищания населения. Согласно рейтингу «убогости», пятый год подряд первое место в нем удерживает Венесуэла, с одними из высочайших в мире темпами обесценивания национальной валюты, ростом цен на потребительские товары и большой безработицей. На втором месте – Аргентина, на третьем – ЮАР, на четвертом месте Турция, второй год переживающая финансовые потрясения, Греция на пятом и Украина – на шестом. Во всех этих странах экономики находятся в состоянии турбулентности а правительства демонстрируют «скудный прогресс в деле укрощения роста цен и возвращения людей на работу».

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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