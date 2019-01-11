На Украине объявили о двукратном снижении пенсий и прожиточного минимума

Минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем в два раза. Такое заявление сделал лидер движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте организации.

Он пишет, что минимальная пенсия на Украине с 2013 года сократилась в 2,2 раза, её размер не превышает $53,2 (3541 рубль), тогда как пять лет назад она составляла $118,8 (7956 рублей). По словам Медведчука, за пять лет в стране в 2,2 раза сократился и размер прожиточного минимума – с $147,2 (9847 рублей) до $65,9 (4420 рублей). Общественник также подчеркнул, что «номинальный рост доходов украинцев не успевает за ростом коммунальных тарифов, цен на продукты питания и лекарства».

Как напоминает RT, ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально является самой бедной страной континента. В июле 2018 года директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен сообщила, что за пять лет значительно возросло число живущих за чертой бедности украинцев.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 11.01.19

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