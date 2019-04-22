Москвич утонул под Ялтой, спасая тонущего друга

В Крыму погиб турист из Москвы, спасая тонущего друга, сообщает республиканское МЧС.

Инцидент произошел около полуночи 21 апреля на пляже одного из санаториев в Гаспре. Группа москвичей отдыхала на пирсе, когда один из туристов поскользнулся, упал в воду и стал тонуть. Его товарищ прыгнул в воду, чтобы спасти тонущего, но сам пошел ко дну. На помощь прибежал охранник пляжа. Он вытащил из воды одного пострадавшего и передал медикам скорой помощи. Второго утонувшего туриста он найти самостоятельно не смог. Прибывшие на место спасатели-водолазы «Крым-Спас» спустя полчаса обнаружили второго пострадавшего и вытащили на берег. Однако к этому времени турист 1989 года рождения был уже мертв.

Спасатели обратились к жителям и гостям Крыма с призывом соблюдать осторожность во время отдыха у воды. «Согласно статистике, в более половине случаев гибель на водных объектах происходит в состоянии алкогольного опьянения, – сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов. «Переменчивая крымская погода и резкое усиление ветра также могут в считанные минуты застать человека врасплох, поэтому всегда нужно адекватно рассчитывать свои силы и соблюдать безопасность во время отдыха на воде», – отметил он.

Ялта, служба информации РИА «Новый День»

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