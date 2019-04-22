Гусман отмерил Зеленскому «годик-два»

Российский режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман скептичеки отнёсся к способности комика и шоумена Владимира Зеленского осилить серьёзные вызовы на посту президента «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Гусман рассказал в комментарии телеканалу RT.

«Ещё никто не знает, что он такое. Зеленский 20 лет назад – это не Зеленский сегодня. О нём все знают то, что знают все: смотрят замечательную программу «Квартал 95», смотрят его фильмы, смотрят его шоу. Он прекрасный актёр и организатор. У него великолепные шоу. Ну а как президент – посмотрим годик-два», – оценил режиссёр амбиции бывшего украинского КВНщика.

По словам Гусмана, шоумен Зеленский заигрался в роли вымышленного президента Голобородько и, подобно своему герою, угодил в «элитарную ловушку».

«Президентские амбиции, сама идея у него возникла, я думаю, с фильма «Слуга народа». Вот там какие-то появились мысли. Это очень смешная и интересная модель, как простой человек попадает в эту гигантскую элитарную ловушку», – добавил ветеран КВН.

Вместе с тем, Гусман отметил умение Зеленского понравиться всем и каждому, независимо от политических взглядов и мировоззрения.

«Он же всё время – и правильно – пытался быть любимцем, а не оттолкнуть кого-то, кто за русский язык, кто против русского языка. На Украине есть и западные районы, и южные, Одесса совсем не похожа на Ивано-Франковск и психологией, и менталитетом. Одесса, Харьков и Львов – они совсем разные», – добавил режиссёр.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.04.19

На Украине суд остановил насильственное переименование канонической УПЦ. / «Это мои слова!» Жириновский обвинил Порошенко в предвыборном плагиате. / Украина вознамерилась усилить военно-полицейское присутствие в Азовском море. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»