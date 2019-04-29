До грамма: в Крыму объявлено об уничтожении украинской колбасы в кубанской печи

Специалисты крымского управления Россельхознадзора провели широкомасштабную облаву в Симферополе и решительно разогнали всех мелких стихийных торговцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», особенно досталось недобросовестным гражданам, преступно перепродавашим запрещённую украинскую колбасу сомнительной маркировки – общим весом 8 тысяч 980 граммов.

«В ходе проверочных мероприятий был установлен факт реализации продукции, запрещенной к ввозу в РФ. В частности, государственные инспекторы выявили колбасные изделия в ассортименте производства Украины весом 8,980 кг», – бодро отчиталась пресс-служба Управления Россельхознадзора Крыма, не уточнив, у какого количества торговцев изъято почти девять килограммов колбасы «в ассортименте».

«В отношении вышеуказанной продукции собственником не была предоставлена информация об оформлении ветеринарных сертификатов и иных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, а на самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке и установленные сроки годности. Указанная продукция была изъята из оборота и уничтожена в печи-инсинераторе «Хурикан-150», – сообщает об успешно проведённой операции пресс-служба ведомства.

Производитель печей-инсинераторов данной марки находится на Кубани.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.04.19

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