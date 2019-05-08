В Крыму рассказали, чем закончилась пятилетняя битва с украинской колбасой

Крымским пограничникам, таможенникам, региональному Россельхознадзору и Госкомветеринарии почти удалось изжить нелегальную украинскую колбасу на полуострове.

Но борьба ведомств с отдельными случаями завоза и сбыта колбасных изделий украинскими частниками будет продолжена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Симферополе доложил руководитель Госкомитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.

«Как правило, это три-четыре килограмма колбасы, чаще всего сыровяленой – самой дорогой. Люди провозят её в ручной клади для того, чтобы подороже продать здесь и хоть как-то свести концы с концами на своей родине. Такие случаи бывают, но они единичные. Если года два назад их было больше, то сейчас максимум один раз в квартал мы такие случаи фиксируем», – сообщил Иванов и заверил, что изъятая колбаса «мгновенно уничтожается путем сжигания» в печах-инсинераторах.

Как сообщал «Новый День», в конце апреля специалисты крымского управления Россельхознадзора провели широкомасштабную облаву в Симферополе и решительно разогнали всех мелких стихийных торговцев украинской колбасой.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 08.05.19

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