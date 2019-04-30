В зоне АТО фанат Зеленского застрелил в живот фаната Порошенко

Между карателями «Операции Объединенных сил» (ООС) в Донбассе произошёл конфликт на политической почве с применением огнестрельного оружия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на брифинге официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По данным Безсонова, ссора, как обычно, сопровождалась обильным алкогольным возлиянием.

«Между двумя сторонниками действующего и избранного президентов произошла ссора, переросшая в перестрелку. Как и Зеленский, его фанат победил, выстрелив стороннику Порошенко в живот. Поняв, что натворил, стрелявший подался в бега», – сообщил представитель армии ДНР.

В данный момент предпринимаются усилия к поиску беглеца. В 93 бригаду ВМСУ в район села Авдеевка срочно направлен замполит штаба карателей генерал Жуковский.

Напомним, сегодня Центризбирком Украины официально объявил итоги выборов и признал Владимира Зеленского победителем во втором туре голосования.

Согласно данным ЦИК, Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, Пётр Порошенко – 24,45%.

Таким образом, нового президента избрали 13,5 млн избирателей из почти 30 миллионов, зарегистрированных в списках.

За Порошенко проголосовали 4,5 миллиона человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.04.19

МИД Украины призвал Запад расширить все возможные санкции против России за выдачу паспортов в ЛДНР. / Следователи рассказали, почему прекратили искать экс-вице-премьера Крыма. / Жена Зеленского не пускает мужа одного к «агрессору» Путину. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»