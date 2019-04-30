Главный единоросс Севастополя засветился в рейдерском скандале в Подмосковье

Глава севастопольского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин оказался замешен в скандале с захватом чужой собственности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о рейдерстве заявил экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин.

Суд подмосковного Видного удовлетворил иск его бывшей супруги, потребовавшей около 66% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина».

В ходе разбирательства выяс6илось, что Ирина Грудинина выписала генеральную доверенность бизнесмену Владимиру Палихате, и тот может, в числе прочего, заключать от ее имени сделки с имуществом. Сам Палихата уже неоднократно участвовал в неоднозначных сделках слияния – поглощения.

Требование двух третей акций совхоза – «это история не про дележ общего имущества супругов, а про захват одного из преуспевающих предприятий, – цитируют Грудинина «Ведомости».

Директор – коммунист заявляет о «спланированной акции»: сначала миноритарии совхоза потребовали взыскать с директора более 1 млрд рублей за упущенную выгоду. Теперь у него забрали контроль над предприятием.

Грудинин считает, что причина кроется в интересе к площадкам предприятия, расположенным по Каширскому шоссе сразу за МКАД, и в первую очередь застройщиков соседнего ЖК «Пригород Лесное» в поселении Молоковское. По данным Kartoteka.ru, этот проект реализуют группа «Самолет» (учредителем некоторых «дочек» компании выступает брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев) и ООО «Рота», созданное Дмитрием Саблиным.

«Никаких данных о том, что его доля находится в доверительном управлении, найти не удалось, – пишет Infopressa. – Получается, что депутат Госдумы нарушает закон, который запрещает заниматься бизнесом? В фирме «Рота» работает всего 4 сотрудника. При выручке в 13 млн руб. фирма с 2012 г. работает без прибыли, что может свидетельствовать об уклонении от налогов или выводе денег». Автор публикации задается вопросом, почему за столько лет к работе «Роты» не возникли вопросы у компетентных органов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.04.19

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