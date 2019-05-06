Украинский нардеп с супругой осквернили ялтинское побережье

Одиозный украинский депутат, бывший член Партии регионов Виктора Януковича Нестор Шуфрич устроил пиар-шоу из своей семейной поездки в Крым на майские праздники.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», нардеп известен своей крайне двуличной, а по мнению большинства русскоязычных жителей Украины, откровенно предательской политикой по отношению к Крыму и Донбассу.

«Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные. По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали – подходили, разговаривали, поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло!» – уверяет Шуфрич, которого цитирует его же пресс-служба.

Кроме того, сообщается, что Шуфрич с супругой бросили с российского побережья в Чёрное море железную гривну, чтобы «обязательно еще вернуться в наш Крым!».

Российские пользователи интернета с презрением прокомментировали подобный «дружеский» пиар-ход «оппозиционного» нардепа в расчёте на юго-восточного избирателя.

«Мало того, что этот предатель и ненавистник донецких республик и российского Крыма загрязняет наше море своими железками – он ещё и оскверняет его», – язвительно прокомментировал один из ялтинских пользователей, собрав большое количество лайков.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.05.19

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