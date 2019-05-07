Избиратели отвернутся от Зеленского вместе с уходом Порошенко

Большинство украинских избирателей, проголосовавших за Зеленского, чтобы поскорее избавиться от Порошенко, будут теперь исходить из своих конкрентых политических предпочтений, наблюдая за первыми действиями избранного президента.

Сложность для Владимира Зеленского заключается в том, что его избрали граждане самых разных, в том числе – абсолютно противоположных политических взглядов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «112» заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

«Я не завидую Зеленскому-президенту, потому что каждый его шаг может быть поводом к возмущениям в обществе, поскольку он стал президентом именно потому, что он был неопределённый, и каждый голосующий представлял в лице Зеленского своего Зеленского – кто-то человеком, который будет бороться с коррупцией, будет приверженцем идеи идти в НАТО и ЕС, другие считали его русскоязычным парнем из Кривого Рога и так далее, который не будет искать возможности где-то на Западе, а будет искать счастье здесь.

А поскольку он должен принимать какие-то конкретные решения каждый день, это приведёт к тому, что количество людей, которые ему доверились, будет уменьшаться время от времени», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.05.19

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