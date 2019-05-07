У Зеленского нет будущего, если не арестует Порошенко сразу после инаугурации

Действующий президент Пётр Порошенко и его окружение не оставят Зеленскому ни единого шанса на проведение широко заявленных реформ, если останутся на свободе и продолжат свою политическую и коммерческую деятельность.

Кроме того, в Верховной Раде, где засело коррумпированное и националистическое большинство, уже всё готово для того, чтобы, лишив избранного президента важнейших полномочий, превратить его в абсолютно церемониальную, ни на что не влияющую фигуру.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём блоге заявил известный украинский юрист, бывший первый замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

«Во-первых, сразу же после инаугурации Зеленского должны быть арестованы Порошенко, Луценко и все силовики, препятствующие работе нового президента. Суды над ними должны быть публичными и быстрыми.

Во-вторых, независимо от даты инаугурации, Зеленский должен распустить Раду и назначить досрочные парламентские выборы. Порошенко и его соратники-мародеры ни при каких обстоятельствах не должны попасть в новую Раду.

В-третьих, новый президент должен немедленно объявить о политике национального примирения и начать реальную работу по объединению страны, возвращая народу веру в справедливость, утраченную за последние 5 лет», – предупреждает Кузьмин.

«Что делать нам всем? Во-первых, помочь новому президенту в восстановлении законности в государстве. Во-вторых, требовать от него реального улучшения жизни в стране. В-третьих, прийти на избирательные участки и проголосовать на парламентских выборах против Порошенко и всех его соратников-мародеров», – приводит слова экс-замгенпрокурора Украины «ПолитНавигатор».

Однако даже такие экстренные меры вряд ли существенно облегчат судьбу Владимира Зеленского на посту президента «Незалежной».

Напомним, ранее известный киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что большинство украинских избирателей, проголосовавших за Зеленского, чтобы поскорее избавиться от Порошенко, будут исходить из своих конкрентых политических предпочтений, наблюдая за первыми действиями избранного президента.

Сложность для Владимира Зеленского заключается в том, что его избрали граждане самых разных, в том числе – абсолютно противоположных политических взглядов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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