Советник Зеленского признал бессмысленность украинских военных баз в Азовском море

Украинские военные базы в Азовском море имеют нулевое оборонительное значение для «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии киевским СМИ заявил советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Между тем, бессмысленность строительства военных баз на берегах Азова Апаршин пропагандистски оправдал беспомощностью Украины перед лицом «агрессивной России».

«В Азовском море мы сегодня не способны противостоять России. И здесь бы я не хотел, чтобы наши эксперты требовали от нового президента безотлагательно восстановить военно-морские силы. Начали там строить две новые базы, для чего это нужно? Неужели они думают, что можно остановить агрессию России, построив на берегу моря эти базы? Это как со «стеной» на границе с Россией – это ничем не поможет», – пожаловался Апаршин, намекнув одновременно на провал строительства антироссийской пограничной «стены» по приказу экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

По мнению экспертов, заявление Апаршина продиктовано тем, что в штабе Зеленского прекрасно понимают исключительно провокационную цель возведения Петром Порошенко военных баз на Азове. Однако отказ от строительства решили оправдать пропагандистскими клише о «российской агрессии».

Напомним, сегодня известный украинский юрист, бывший первый замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что действующий президент Пётр Порошенко и его окружение не оставят Зеленскому ни единого шанса на проведение широко заявленных реформ, если останутся на свободе и продолжат свою политическую и коммерческую деятельность.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.05.19

У Зеленского нет будущего, если не арестует Порошенко сразу после инаугурации. / Москва вернула Киеву задержанных на Сиваше украинских браконьеров. / Избиратели отвернутся от Зеленского вместе с уходом Порошенко. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»