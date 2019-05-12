Украинский экс-командующий в Донбассе: Захват территории ЛДНР займёт меньше суток

Украинской армии понадобится менее суток, чтобы одним броском вернуть неподконтрольные Киеву территории Донбасса и закрепиться на границе с Российской Федерацией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил недавно снятый Петром Порошенко с должности командующего операцией объединённых сил Украины в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени – меньше суток. Главное в таком случае – очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться. А на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры», – заверил Наев.

По его словам, единственное, что мешает Киеву установить силовой контроль над Донбассом – это политико-дипломатические обязательства Украины перед Западом.

«Ведь государство определило, что основной путь получения нашей победы – политико-дипломатический», – оправдался украинский генерал.

По этой причине, утверждает Наев, украинской армии приходится быть в постоянной готовности к обороне из-за «агрессивных намерений» вооружённых сил ДНР и ЛНР.

«Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более десяти. Мы предусматриваем ответные действия – на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать», – приводит РИА Новости слова экс-командующего в Донбассе.

Напомним, недавно президент Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим карательной операцией в Донбассе вместо Сергея Наева. Утверждается, что замена прошла в рамках плановой ротации.

По мнению экспертов, своими смелыми заявлениями о взятии Донбасса менее, чем за сутки Наев пытается намекнуть, что при нём украинская армия в Донбассе якобы достигла высшей степени боевой выучки, и, соответственно, снятие его с должности командующего является поспешным и несправедливым.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.05.19

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