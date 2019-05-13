В Киеве похвастали, как много лет водили за нос российских морских пограничников

Экс-командующий операции объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев похвастался эпизодом, когда российские пограничники, по его мнению, «бессильно и позорно» отреагировали на незаконное приближение украинских военных катеров к российскому берегу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый день», об этом он рассказал в эфире украинского ТВ.

«Это было в октябре прошлого года вблизи Ейска. А мы создали такие условия, что российские корабли ближе определенной линии не подходят», – заявил Наев и добавил, что российский пограничный флот в бессилии «позорно отреагировал» на ситуацию.

Кроме того, экс-командующий уверяет, что подобные ситуации происходили не раз, и это якобы вынудило морских пограничников РФ в дальнейшем полностью отказаться от досмотра украинских кораблей и не докладывать об этом вышестоящему начальству.

«Было два случая, когда они пытались досмотреть украинские суда, но после этого попытки прекратились. С начала ООС не было ни одного досмотра украинского судна. Ни один ФСБшник на борт украинского корабля не зашёл», – утверждает Наев.

Как сообщал «Новый День», ранее генерал заявил, что украинской армии понадобится менее суток, чтобы одним броском вернуть неподконтрольные Киеву территории Донбасса и закрепиться на границе с Российской Федерацией.

Напомним, недавно президент Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим карательной операцией в Донбассе вместо Сергея Наева. Утверждается, что замена прошла в рамках плановой ротации.

По мнению экспертов, своими смелыми заявлениями о взятии Донбасса менее, чем за сутки Наев пытается намекнуть, что при нём украинская армия в Донбассе якобы достигла высшей степени боевой выучки, и, соответственно, снятие его с должности командующего является поспешным и несправедливым.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.05.19

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