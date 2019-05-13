«Уйди, постылый…» Севастополь вошел в тройку регионов с максимальным запросом на смену губернатора

Севастополь вошел в тройку регионов с максимальным запросом на смену губернатора. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные закрытого мониторинга, проведенного по заказу Кремля. Компанию Севастополю в этом списке составляют Архангельская область, Коми и Ингушетия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе исследования изучалась работа глав регионов, чьи полномочия истекают в 2019 году, а также уровень доверия к губернаторам и отношение населения к их деятельности. В списке «нелюбимых губернаторов» Дмитрий Овсянников занял второе место, его рейтинг составил минус 52. То есть, за его отставку высказалось на 52% больше, чем за сохранение должности (минусовые показатели означают, что число тех, кто высказался за смену главы региона, превысило число тех, кто высказался против. Измеряется в процентных пунктах, фиксирующих разность положительных и отрицательных ответов, утоняет РБК. При распределении мест губернаторов в опросе авторы исследования опираются именно на эти данные). Хуже показатели только у Алексея Орлова (Калмыкия) – минус 63. В рейтинге доверия губернаторам Овсянников с показателем минус 54 занимает вторую строчку с конца.

В рейтинге глав регионов с наиболее высокими показателями падения оценки деятельности губернатор Севастополя опять на втором месте – минус 30.

Динамика оценки деятельности губернаторов анализировалась за полгода – с октября 2018 года по март 2019-го. Существенно снизился рейтинг более 25 глав регионов, но у некоторых некоторых губернаторов негативная тенденция прослеживается в течение длительного времени. Так, в аналогичном исследовании, проведенным с апреля 2018 года по октябрь 2018-го, Дмитрий Овсянников так же был в десятке аутсайдеров.

По мнению экспертов, на рейтинге севастопольского главы отрицательно отражается «конфликтный характер его взаимодействия» с основными политическими игроками региона, конфликты с предпринимательским сообществом, а также неудачные решения правительства города в сфере имущественных и земельных отношений.

«Политические нравы в Севастополе остались во многом украинскими – многочисленные конфликты, жалобы, различные публичные разбирательства… Овсянникову, как и Меняйло до него, не удалось перевести это в более спокойное русло, – цитирует РБК политолога Виталия Иванова. – Следовательно, если ты не смог справиться с ситуацией, то ситуация рано или поздно может задавить тебя».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 13.05.19

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