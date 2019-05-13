Крымский мост обходится дороже, чем планировалось

Подходы к Крымскому мосту подорожают еще на 12%: минэкономразвития предложило увеличить расходы на эти цели на 3,38 млрд рублей. Таким образом, общая стоимость строительства превысит 31 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, следует, что непосредственно на строительство железнодорожных подходов из дополнительных средств пойдет около 2,9 млрд рублей. Еще около 0,5 млрд добавят на обеспечение безопасности железнодорожной части транспортного перехода.

Напомним, Крымский мост – самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Движение транспорта по автомобильной части моста было открыто 16 мая 2018 года. Движение поездов по железнодорожной части планируется запустить в декабре 2019 года.

В 2016 году сообщалось, что общая цена госконтракта на проектирование и строительство моста через Керченский пролив (затраты подрядчика) утверждена в размере 223,1 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет. И подчеркивалось: эта сумма почти на 380 миллиона рублей меньше, чем предельная стоимость реализации проекта, утвержденная распоряжением правительства России от 30 января 2015 года.

Однако в 2018 году речь шла уже о 228 млрд рублей с пояснением: на один метр Керченского моста в среднем тратится около 209 тысяч долларов.

В 2019 году мост снова подорожал.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.05.19

Организаторы бутылочной блокады Крыма дали задний ход. / Киев пригрозил войной в Донбассе, если Европа ослабит антироссийские санкции. / Севастополь предложили сдать в аренду США. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»