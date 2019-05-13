Украинские вооружения в Крыму: Москва дала Киеву 4 года на раздумья

Российская Федерация ждёт от «Незалежной» ответа относительно судьбы оставленной в Крыму украинской военной техники до 1 января 2024 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель комитета по обороне Госдумы, экс-командующий ВДВ РФ Владимир Шаманов.

«Это прежде всего задача руководства Украины. Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать, либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность. Современных образцов мы не наблюдали, а те, которые есть, они Вооруженным силам РФ не интересны», – объявил Шаманов, напомнив, что отсчёт начался с 2014 года.

Напомним, недавно в Крыму оценили состояние истребителей МиГ-29, брошенных ВВС Украины.

Как сообщал «Новый День», после событий Крымской весны на полуострове осталось около двадцати единиц бронетехники – несколько БМП, БТР и танков Т-64, а также дивизион устаревшей версии С-300. Кроме того, в Крыму находятся семь истребителей МиГ-29, два истребителя МиГ-29УБ и три учебно-боевых самолета Л-39М1, а также 17 украинских кораблей и судов обеспечения.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова передать Украине ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после ухода ВСУ: «Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы продолжить этот процесс», – сказал президент РФ, добавив, что российские военные даже могут помочь украинским коллегам транспортировать корабли в Одессу.

Но Киеву это предложение не понравилось, и техника до сих пор стоит в Крыму без обслуживания и ремонта. Российская сторона лишь обеспечивает ее охрану. В результате техника ржавеет и приходит в негодность.

Так, украинские МиГи сегодня выгоднее сдать на металлолом, чем восстановить.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.05.19

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