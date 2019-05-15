Москву не интересует, почему Киев не забирает свой военный хлам из Крыма

Вопрос о возвращении украинской военной техники, оставшейся в Крыму после 2014 года, следует адресовать не Москве, а Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, остаётся ли в силе предложение России вернуть технику в «Незалежную».

Песков подчеркнул, что Россия, в том числе в лице президента, все свои предложения по возвращению ржавеющих украинских вооружений уже озвучила. Почему Украина их не забирает, следует спросить у представителей киевского режима.

«Я навскидку не вспомню, были ли какие-то временные рамки у этого предложения, но никакой реакции не последовало вообще, если вы помните. Поэтому сейчас, наверное, ставить таким образом вопрос вряд ли корректно. Просто задавать вопрос, наверное, украинским визави – почему они никак не прореагировали на предложение президента Российской Федерации», – цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, на днях председатель комитета по обороне Госдумы, экс-командующий ВДВ РФ Владимир Шаманов заявил, что Российская Федерация ждёт от «Незалежной» ответа относительно судьбы оставленной в Крыму украинской военной техники до 1 января 2024 года.

После указанной даты вся украинская техника будет утилизирована, поскольку полностью устарела и не представляет никакой оборонительной ценности.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.05.19

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