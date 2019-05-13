В Израиле украинских нелегалов будут выявлять русскоязычные контролёры

Правительство Израиля срочно ищет русскоязычных сотрудников для фиксации прибытия и выявления дальнейшего местонахождения украинцев, массово въезжающих в еврейское государство и не желающих возвращаться на родину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил посол Израиля на Украине Йоэль Лион.

«Проблема состоит в том, что много людей нарушают правила нахождения в Израиле, остаются дольше, чем позволено. Они ищут какую-то нелегальную работу и остаются. Мы знаем, что в Израиле так живут порядка 25 тысяч украинцев. На самом деле их, наверное, больше. Это те, кто въехал к нам по туристической визе, пересекли границу и не выехали», – пожаловался дипломат.

По словам посла, правительство Израиля столкнулось с острой необходимостью наладить тщательный контроль за десятками тысяч потенциальных нелегалов.

«Это прекрасно – мы очень рады тому, что так много украинцев хотят побывать в Израиле и приветствуем это. Но теперь нам нужны русскоязычные люди, чтобы справиться с этим наплывом, чтобы расспросить туристов, убедиться, что их документы в порядке. А на это нужно время», – приводит слова Лиона «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», в марте пограничное управление и МИД Украины выразили резкое недовольство растущим числом отказов украинцам на въезд в Израиль.

«На данный момент Израиль вернул с начала года 910 граждан Украины. Только за минувшие сутки вернулись 22 украинца», – выразил недовольство пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, уточнив, что среди невъездных 65% мужчин и 35% женщин.

Вместе с тем, представитель украинской погранслужбы похвастался, что Киев не остался в долгу и, в свою очередь, не пустил на Украину 330 израильтян с формулировкой «не смогли подтвердить цель поездки».

Тем не менее, в Министерстве иностранных дел Украины возмущены «дискрминиационным подходом» Тель-Авива к гражданам «Незалежной» и пригрозили отменой безвизового режима с Израилем за «систематическое нарушение прав украинских туристов и путешественников на границе».

«МИД Украины считает недопустимым, чтобы в каждом украинском туристе на границе видели нарушителя иммиграционных правил из-за неготовности или нежелания правительств бороться с практикой нелегального трудоустройства в своих государствах», – с негодованием отметила пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.05.19

Не готовы: в Крыму перенесли сроки перехода на цифровое телевидение. / Украинские вооружения в Крыму: Москва дала Киеву 4 года на раздумья. / Крымский мост обходится дороже, чем планировалось. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»