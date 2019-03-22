«В каждом украинце видят нарушителя!»: Киев грозит Израилю отменой безвиза

Пограничное управление и МИД Украины недовольны растущим числом отказов украинцам на въезд в Израиль.

За первые два с половиной месяца 2019 года Израиль не пропустил в страну уже 910 граждан «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«На данный момент Израиль вернул с начала года 910 граждан Украины. Только за минувшие сутки вернулись 22 украинца», – выразил недовольство Слободян, уточнив, что среди невъездных 65% мужчин и 35% женщин.

Вместе с тем, представитель украинской погранслужбы похвастался, что Киев не остался в долгу и, в свою очередь, не пустил на Украину 330 израильтян с формулировкой «не смогли подтвердить цель поездки».

Тем не менее, в Министерстве иностранных дел Украины возмущены «дискрминиационным подходом» Тель-Авива к гражданам «Незалежной» и пригрозили отменой безвизового режима с Израилем за «систематическое нарушение прав украинских туристов и путешественников на границе».

«МИД Украины считает недопустимым, чтобы в каждом украинском туристе на границе видели нарушителя иммиграционных правил из-за неготовности или нежелания правительств бороться с практикой нелегального трудоустройства в своих государствах», – с негодованием отметила пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко, которую цитирует «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.03.19

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