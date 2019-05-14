В Севастополе обкатывается вариант самоуничтожения «Единой России»

Конфликт, разгоревшийся накануне выборов в Севастополе между различными ветвями партии власти, грозит уничтожить всех участников «военных действий».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», противостояние между исполнительной властью во главе с губернатором Дмитрием Овсянниковым и законодателями, руководимыми Алексеем Чалым продолжают усиливаться. «Московский гость», присланный «Единой Россией» для устранения разногласий, Дмитрий Саблин своими действиями только усиливает конфликт.

В результате политическая ситуация в городе по сравнению с 2018 годом значительно ухудшилась, и Севастополь вышел на вторе место в списке регионов с самым высоким запросом на смену губернатора.

Пришлось высылать подкрепление в лице главного единоросса страны Андрея Турчака, но и это не помогло. Дошло до того, что в преддверии Дня Победы власти Севастополя демонтировали десятки билбордов с рекламой «Единой России».

Вот как характеризует ситуацию в городе telegram-канал «Мичман знает»: «В последнее время единороссы, которым подарили спорную идею пилить рейтинг губернатора, активно этим занимаются. Они всего лишь ветки власти, оттого их занятие и глупо, и опасно. Они рубят сук, на котором сидят.

Залетные технологи из ЦИКа партии этого пока не понимают. Впрочем, присланные технологи – это расходный материал, камикадзе. Но до более умных партайгеноссе стало уже доходить – рейтинг губернатора они снижают, как могут, и при этом от самого рейтинга партии идёт свист отвесного падения.

В это время подсказавший им идею Чалый пилит само дерево власти, стараясь снести и губернатора, и заезжих единороссов. Однако и у чалистов самые умные начали подозревать – дерево губернаторского рейтинга с сидящими на нем единороссами грозит раздавить и самого Чалого. Причем чем больше Чалый пилит это дерево, тем более нервно на него реагирует Москва. Деревьев-то на чалистов не напасешься. В общем, полное взаимное уничтожение».

Эксперты полагают, что рейтинг «Единой России» в Севастополе продолжит падение, а социологи фиксируют: на первое место в электоральных предпочтениях горожан вышла КПРФ.

Но и коммунистам не стоит рассчитывать на легкую победу: устали от предвыборных штампов и заскучали. «Про Чалого уже все написали и даже списали его со счетов. Комментировать ежедневные глупости «Единой России» скучно и глупо. Остальные партии лежат в окопе и даже никакой смешной агитплакат не выпустят», – анализирует ход кампании общественница Елена Голубева.

Вялость местной оппозиции на фоне бурного самоэкзорцизма единороссов может выйти боком всем участникам предвыборной тусовки (назвать происходящее гонкой язык пока не поворачивается). В Севастополе сложилась классическая революционная ситуация, когда верхи не могут управлять по-старому, но меняться категорически отказываются, а низы по-старому жить уже не хотят. И это подразумевает опять же классическое развитие ситуации: подобрать власть, буквально валяющуюся под ногами, сможет любой активный массовик-затейник.

Успех Зеленского в еще не забытой крымчанами Украине яркий тому пример.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 14.05.19

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