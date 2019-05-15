Пальмы южного берега Крыма оказались под угрозой полного уничтожения

Пальмы южного берега Крыма оказались под угрозой – их могут уничтожить объявившиеся в Крыму вредители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о пальмовых долгоносиках и мотыльках. «Очагами размножения вредителей стал поселок Алупка: частные владения и район Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника, – заявили в пресс-службе Никитского ботанического сада. – Вредители, предположительно, были завезены в последние два года с посадочным материалом, минуя карантинную службу. В 2017 году на пальмах, привезенных из Италии, были выявлены личинки пальмового долгоносика, а в июне 2018 года в новой партии пальм обнаружили еще и гусениц и коконы пальмового мотылька. Они достаточно быстро проникли на территорию Алупкинского парка, в результате чего погибли 55 пальм, а оставшиеся находятся в угнетенном состоянии».

Отметим, что бабочки пальмового мотылька могут разлетаться на 25 километров от очага поражения. Вредитель уже обнаружен на пальмах в поселках Мисхор и Симеиз.

«Эффективная борьба с долгоносиком и пальмовым мотыльком возможна только при условии одновременной обработки пальм на всем побережье, – подчеркнул директор НБС, член-корреспондент Российской академии наук Юрий Плугатарь. – Мы стоим перед угрозой потери пальм на всем ЮБК. Чтобы этого не случилось, необходимо провести фитосанитарное обследование всех видов пальм, культивируемых на южном берегу для своевременного выявления вредителей».

В НБС отмечают, что распространение вредителей сравнимо с эпидемией: «Выходить на борьбу с ними надо одновременно и всем миром. Необходимо составить карту очагов на участке Форос -Алушта и обязать руководителей санаториев проводить борьбу с пальмовым мотыльком и пальмовым долгоносиком. Мы готовы координировать эту работу, давать необходимые консультации, отвечать на все возникающие вопросы», – заявляют сотрудники ботсада.

Но проблема заключается в том, что на борьбу с вредителями потребуются немалые средства: необходимо большое количество препаратов (понадобятся 3-4 кратные обработки), специальное оборудование (автовышки с высотой подъема до 20 метров и ранцевые опрыскиватели), а также – что немаловажно – подготовленные кадры.

При этом на борьбсу вредителями почти не остается времени: по словам специалистов, обеззараживание эффективно только если проведено в мае – в период начала лёта бабочек пальмового мотылька. А обработать необходимо все пальмы ЮБК.

Напомним, первые пальмы были привезены в Никитский ботанический сад в 1860 году, оттуда началось распространение растения по Крыму. Сегодня китайская веерная пальма является символом Ялты.

Симферополь, Лиана Макоба

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