Пальмы Южного берега Крыма спасать не торопятся

На Южном берегу Крыма продолжают гибнуть пальмы: только в парке Алупкинского музея-заповедника за последние два года вредители уничтожили полсотни деревьев. По данным специалистов НБС, погибло еще больше.

Как уже сообщал «Новый День», в 2017 году на пальмах, привезенных в Алупкинский парк из Италии, были выявлены личинки пальмового долгоносика, а в июне 2018 года в новой партии пальм обнаружили еще и гусениц и коконы пальмового мотылька. «Они достаточно быстро проникли на территорию Алупкинского парка, в результате чего погибли 55 пальм, а оставшиеся находятся в угнетенном состоянии», – рассказывали год назад в НБС.

«Начиная с 2018 года удалили сначала 15 пальм, потом сразу 40. И вот в этом году удалили 4», – подтвердила сегодня главный хранитель парка Алупкинского музея-заповедника Людмила Хлыпенко – Когда личинка готова вылететь в виде бабочки, наблюдается острое повреждение в точке роста. Тогда мы понимаем, что дерево, к сожалению, практически погибло. Из министерства экологии приезжают специалисты – проводят осмотр на месте». Если выясняется, что дерево заражено и восстановлению не подлежит, чиновники выдают разрешение на удаление пальмы.

Отметим, что бабочки пальмового мотылька могут разлетаться на 25 километров от очага поражения: в прошлом году пораженные деревья были обнаружены уже на территории от Мисхора до Симеиза. Специалисты НБС разработали методику борьбы с вредителями, но ее заинтересовались только сотрудники Алупкинского парка. Сотрудники минэкологии, прекрасно знающие, что угроза существует, так как сами выдают разрешения на снос деревьев, никаких шагов для спасенья пальм на других участках побережья не предпринимают.

Между тем, обработку деревьев нужно проводить одновременно на всей зараженной территории и до того, как начнется массовый вылет мотылька, то есть в мае. В этом году обрабатывали только парк Воронцовского дворца. Полное обследование ЮБК (от Фороса до Алушты) тоже не проводилось.

Добавим, что одна самка мотылька способна отложить около 150 яиц. Так что Южный берег Крыма может остаться совсем без пальм уже в ближайшие годы.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 14.08.20

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