Крымские чиновники наплевали на угрозу уничтожения пальм на ЮБК (ФОТО)

В Крыму сохраняется угроза уничтожения пальм: ни местные власти, ни руководители ведомственных учреждений на предупреждения об опасности никак не реагируют.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что пальмы южного берега Крыма оказались под угрозой полного уничтожения, ученые заявили еще год назад – в мае.

Очаг вредителей обнаружили в Алупке. Пальмовыми долгоносиками и мотыльками были поражены не только частные владения, но парк Алупкинского дворца. Оказалось, что опасные насекомые добрались до Мисхора и Симеиза. Отметим, что бабочки пальмового мотылька могут разлетаться на 25 километров от очага поражения.

«Эффективная борьба с долгоносиком и пальмовым мотыльком возможна только при условии одновременной обработки пальм на всем побережье, –говорил тогда директор НБС, член-корреспондент Российской академии наук Юрий Плугатарь. – Мы стоим перед угрозой потери пальм на всем ЮБК. Чтобы этого не случилось, необходимо провести фитосанитарное обследование всех видов пальм, культивируемых на южном берегу для своевременного выявления вредителей».

Как оказалось, судьба пальм местные власти не волнует – на призыв откликнулись только сотрудники Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

Они воспользовались методикой, разработанной учеными Никитского ботанического сада (НБС) совместно с коллегами из Сочинского института цветоводства и субтропических культур.

При этом из длинного перечня химикатов специалисты смогли найти безопасные для людей, так как обработку необходимо проводить в определенный период развития вредителя, а это время, когда на полуостров начинают массово приезжать отдыхающие.

В результате предпринятых шагов пальмы в парке Воронцовского дворца перестали погибать.

«На сегодняшний день официально по документам значится 57 пальм. Это деревья, которые пострадали два года назад, – рассказала доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник и заведующая энтомологии и фитопатологии НБС Елена Балыкина. – Еще 5-7 пальм под вопросом. Их нужно обследовать».

Что касается распространения вредителя в Крыму, то, как отметила специалист, свежие объективные данные можно будет получить чуть позднее, когда начнется лет бабочек.

«Мы можем это сделать только в летний период и только на территории государственных санаториев и домов отдыха, на тех объектах, куда у наших ученых есть доступ. Сведения по распространению фитофага в частном секторе фрагментарны», – сообщила Балыкина.

В НБС отметили, что не могут оценивать и комментировать деятельность руководителей санаториев по борьбе с пальмовым мотыльком, однако факт остается фактом – несмотря на разосланные письма с предупреждением о риске гибели растений, на сегодняшний день откликнулся только Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник.

«Других обращений в этом году не было», – подчеркнула Балыкина.

Симферополь, Оксана Мурзина, Евгений Полак

Симферополь. Другие новости 18.06.20

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