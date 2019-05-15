Россия возродит производство ракетного двигателя, загубленного на Украине

Научно-производственное объединение «Энергомаш», входящее в госкорпарацию «Роскосмос», возобновит собственное производство ракетного двигателя РД-120, который ранее собирался на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте предприятия.

Сообщается, что двигатель РД-120 был разработан советскими инженерами подмосковного «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» для второй ступени ракеты-носителя «Зенит», которая производилась на украинском «Южмаше». Двигатель собирался там же.

«Этот двигатель не изготавливался уже более 30 лет. И в настоящее время происходит возобновление производства, его модернизация, улучшение каких-то характеристик для применения его в составе новых российских уже перспективных ракет», – приводит РИА Новости слова сотрудника «Энергомаша».

Напомним, ранее владелец плавучего космодрома «Морской старт» – российская частная космическая компания S7 Space (входит в группу S7) – заявил, что планирует приостановить выполнение контракта на производство 12 ракет-носителей «Зенит», подписанного с украинским Южным машиностроительным заводом («Южмаш»).

В свою очередь, «Роскосмос» заявил, что намерен поддержать проект «Морской старт» и готов адаптировать для этого новую ракету-носитель среднего класса «Союз-5».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.05.19

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