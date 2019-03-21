Роскосмос готов адаптировать ракету ради контракта с «Морским стартом»

Роскосмос намерен поддержать проект «Морской старт» и готов адаптировать для этого новую ракету-носитель среднего класса «Союз-5». «Роскосмос готов поддержать развитие проекта «Морской старт», адаптировав ракету «Союз-5» для запуска с плавучей платформы «Одиссей» в рамках этой программы», – приводит ТАСС слова источника в ракетно-космической отрасли.

Ранее стало известно, что российская частная космическая компания S7 Space (входит в группу S7) – планирует приостановить выполнение контракта на производство 12 ракет-носителей «Зенит», подписанного с украинским Южным машиностроительным заводом («Южмаш»).

Как писал «Новый День», контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии «Зенит» «Южмаш» и S7 Sea Launch Limited заключили весной 2017 года. Ракеты, по соглашению, планировалось использовать для программ «Морской старт» и «Наземный старт» для «исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов» (запуски в рамках этих проектов проходят с Байконура).

Первый старт в рамках возобновления пусковой программы с «Морского старта» должен был состояться в декабре 2019 года. По данным СМИ, за производство ракет S7 Space заплатила «Южмашу» часть суммы, а именно порядка $30 млн.

Ранее гендиректор S7 Space Сергей Сопов утверждал, что компания не может договориться с российской промышленностью по цене на ракету-носитель «Союз-5», напоминает РБК. К тому же такая ракета, по его словам, в том виде, в каком ее представляют сегодня, компании не нужна. По сути, это потолстевшая и потяжелевшая ракета «Зенит», отмечал он.

В планах S7 Space осуществить первый запуск по программе «Морского старта» в декабре 2019 года, на 2020 год запланированы три запуска, по четыре запуска ожидаются в 2021 году и в 2022 году. В целом S7 Space рассчитывает совершить до 70 коммерческих пусков за 15 лет.

Ранее сообщалось, что компания S7 Space (входит в S7 Group) разрабатывает собственную многоразовую ракету на основе эскизного проекта ракеты «Союз-5» (создается РКК «Энергия»). Носитель в компании получил условное название «Союз-7» и «Союз-7SL» (Sea Launch – «Морской старт»).

«Союз-5» сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля «Федерация» на низкую околоземную орбиту. «Союз-5» планируется создать к 2021 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска в 2022-2025 годах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.03.19

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