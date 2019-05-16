Зеленский успеет распустить Верховную раду – дата инаугурации назначена

Верховная рада назначила дату инаугурации Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение было принято на сегодняшнем заседании украинского парламента. Церемония вступления в должность избранного в апреле президента состоится 20 мая.

Таким образом, Зеленский при желании сможет распустить Верховную раду – по закону об этом должно быть объявлено до 27 мая.

Владимир Зеленский победил по результатам второго тура выборов президента Украины с рекордным результатом: его поддержали 73,22% избирателей. Петр Порошенко набрал 24,45%.

Представители команды Зеленского уже анонсировали ряд отставок в правительстве и заявили о возможности роспуска Рады. Однако политологи считают, что парламент доработает до конца своего срока, а угроза роспуска нужна для того, чтобы сделать депутатов сговорчивее при утверждении ключевых фигур нового правительства.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.05.19

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