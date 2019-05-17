Зеленскому подложили свинью в Верховной раде

Украинская партия «Народный фронт» утром 17 мая объявила о своем выходе из правящей коалиции в Верховной раде и таким образом лишила избранного президента Владимира Зеленского возможности досрочно роспустить парламент и на новых выборах провести в Раду свою партию «Слуга народа». Об этом сообщает издание strana.ua.

Председатель фракции Максим Бурбак на заседании Рады объяснил решение своей партии тем, что украинцы в течение ближайших 6 месяцев «ожидают от вновь избранного президента и парламента решительных шагов, действий и изменений», передает 112.ua. Он призвал коллег из других фракций срочно приступить к консультациям по формированию новой коалиции. В то же время, как отмечают украинские СМИ, «Народному фронту» невыгодны досрочные выборы в парламент из-за крайне низких рейтингов.

Как сообщал «Новый День», накануне украинский парламент назначил дату инаугурации Зеленского на 20 мая. Это открывало для него возможность распустить Раду в предусмотренный Конституцией шестимесячный срок до новых парламентских выборов, запланированных на октябрь. Советник Зеленского Дмитрий Разумков пояснял, что предпосылкой для этого может стать отсутствие фактической правящей коалиции в парламенте. Однако «Народный фронт», выйдя из коалиции, дал отсчет 30 дням для формирования новой коалиции. Если это не удастся, то только тогда президент вправе распустить парламент. Но в этом случае Зеленский не укладывается в шестимесячный дедлайн.

В сформированную после парламентских выборов в 2014 году коалицию «Европейская Украина», из которой вышел «Народный фронт», изначально также входили «Блок Петра Порошенко», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь». Парламентское большинство составляли 302 депутата при необходимом минимуме в 226. Однако в дальнейшем три фракции – Радикальная партия, «Батькивщина» и «Самопомощь» – покинули коалицию, оставив только 215 депутатов «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта». При этом официально о прекращении существования коалиции не объявлялось. Ситуация, когда фактического большинства в парламенте не существовало, длилась более года.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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