В крымской пещере найдена самая древняя в России фауна, место находки закатали в асфальт

В Крыму открыта самая древняя ископаемая пещерная фауна в России. Возраст обнаруженных останков может достигать 1,8 млн лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о костях, извлеченных из обнаруженной минувшим летом огромной карстовой полости в районе поселка Зуя Белогорского района Крым. Территорию обследовали в ходе строительства трассы «Таврида».

Палеонтологи нашли в пещере большое количество фрагментов костей и зубов древних животных и первоначально оценили возраст останков в 75 -100 тысяч лет. Однако в ходе исследования костных материалов, проведенного в Палеонтологическом институте им. А.А. Борисяка РАН, было установлено, что животные, чьи останки обнаружены в пещеры, жили в раннем плейстоцене – около 1,8-1,5 миллиона лет назад. Это самые древние кости, найденные на территории России. Самой пещере около 7 млн лет.

«В список определенных к настоящему времени вымерших видов из пещеры Таврида входят южный слон (Archidiskodon meridionalis), два вида лошадей (Equus stenonis и мелкая Equus sp.), два носорога – эласмотерий (Elasmotherium sp.) и стефанорин (Stephanorhinus sp.), гигантский верблюд (Paracamelus gigas), древний большерогий олень арверноцерос Верещагина (Arvernoceros verestchagini), древние быки лептобос (Leptobos sp.) и эобизон (Bison (Eobison) sp.), винторогие антилопы газеллоспира (Gazellospira torticornis) и понтоцерос (Pontoceros ambiguus), заяц-гиполагус (Hypolagus brachygnathus), мелкий дикобраз Виноградова (Hystrix vinogradovi), небольшой волк (Canis sp.), гигантская гиена пахикрокута (Pachycrocuta brevirostris) и крупная саблезубая кошка гомотерий (Homotherium crenatidens), а также гигантский страус (Struthio dmanisensis), стрепет, тетерев, ястреб, и мелкий сокол», – сообщили в институте.

Между тем, саму уникальную пещеру закатали в асфальт: над входом в полость проложили объездную дорогу. Дорожники заявляют, что это временная мера, и доступ внутрь будет разблокирован сразу после завершения строительства на данном участке основной трассы.

Отметим, что полевой сезон у археологов уже начался, но в ближайшие месяцы они в пещеру не попадут.

Напомним, пещера в районе поселка Зуя оказалась самой большой в предгорном Крыму. Она состоит из нескольких магистральных галерей, соединенных между собой лабиринтовыми переходами. Средняя высота галерей составляет 6-8 метров, ширина – 4-5 метров. В отдельных местах высота и ширина достигают 12 и 8 метров соответственно. Ученые предполагают, что в пещере жили люди – на это указывают способы обработки найденных костей.

Симферополь, Лиана Макоба

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