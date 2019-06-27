В крымской пещере нашли кости гигантской древней птицы

В пещере «Таврида» обнаружена гигантская ископаемая птица – самая большая в Северном полушарии. Об этом сообщается на сайте Палеонтологического института имени А.Борисяка РАН.

По словам ученых, птица Pachystruthio dmanisensis была тяжелее современных страусов в три раза, достигала 3,5 метра в высоту и быстро бегала. Не исключено, что эти животные существовали бок о бок с древним человеком.

«Анализ ископаемых материалов позволяет заключить, что эти исполинские птицы некогда были достаточно широко распространены на территории Северного полушария в целом и Европы в частности», – отмечают ученые.

В настоящее время палеонтологи выясняют родственные связи пахиструтио, которые пока остаются загадкой. Новые материалы свидетельствуют, что причерноморские великаны представляли отдельную эволюционную линию нелетающих птиц.

Напомним, пещера в районе поселка Зуя оказалась самой большой в предгорном Крыму. Она состоит из нескольких магистральных галерей, соединенных между собой лабиринтовыми переходами. Ученые предполагают, что в пещере жили люди – на это указывают способы обработки найденных костей.

Палеонтологи обнаружили в пещере большое количество фрагментов костей и зубов древних животных и первоначально оценили возраст останков в 75 -100 тысяч лет. Однако в ходе исследования костных материалов было установлено, что животные, чьи останки обнаружены в пещеры, жили в раннем плейстоцене – около 1,8-1,5 миллиона лет назад. Это самые древние кости, найденные на территории России. Самой пещере около 7 млн лет.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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