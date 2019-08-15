В Крыму обнаружили неизвестные науке микроорганизмы

В Крыму нашли неизвестные науке микроорганизмы. Об этом сообщили в КФУ имени Вернадского.

Как уже сообщал «Новый День», в июле прошлого года при обследовании территории, по которой собирались проложить трассу «Таврида», в районе поселка Зуя Белогорского района Крыма обнаружили пещеру. Она оказалась самой большой в предгорном Крыму. В пещеры находились следы доисторических животных.

На прошлой неделе спелеологи сообщили, что нашли на камнях корку уникальных фосфатных минералов.

«Нами установлено, что эти минералы пронизаны живыми организмами – микробами. Это такие своеобразные «чужие», – рассказал старший преподаватель Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Геннадий Самохин. – Откуда эти бактерии взялись, предстоит выяснить. Взятые пробы и проведенные анализы пока не дали никаких ответов».

Исследовать микроорганизмы будут микробиологи из Уральского отделения РАН.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.08.19

Богатая маржа: Нафтогаз собрался поторговать замороженными активами Газпрома. / В Европе создают турфирму для организации путешествий по Крыму. / Дмитрий Песков: пилоты А321 будут награждены в кратчайшие сроки. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»