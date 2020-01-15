В Крыму обнаружили останки неизвестного вида саблезубых кошек

Когда-то Крым был знойной саванной: к такому выводу пришли ученые Крымского федерального университета, изучая останки животных, обнаруженных в пещере «Таврида».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе КФУ, более полутора миллионов лет назад на полуострове обитали носороги, слоны и страусы. Более увлажненные участки служили домом для носорогов Stephanorhinus, большерогих оленей, антилоп.

Ученые смогли определить, что в пещере найдены остатки шести – семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лисиц, трех – четырех медведей различных видов. Самый мелкий из обнаруженных косолапых – медведь Денингера, другие, более крупные особи близки к бурому и к пещерному медведям.

Среди находок челюсть детеныша саблезубого тигра с молочными зубами (его назвали Котенок Таврик). Сначала исследователи полагали, что он – детеныша гомотерия, но потом поставили под сомнение эту гипотезу. Не исключено, что Таврик принадлежал к еще не описанному виду саблезубых кошек.

«Из представителей копытных были найдены многочисленные останки двух видов быков: один, Leptobos, был похож на современный африканский скот ватусси, с большими раскидистыми рогами, но был небольшим, весом около 350 кг. Leptobos предпочитал саванные ландшафты, – рассказывают в КФУ. – Вторым видом был древний бизон, также более мелкий, чем современные американские бизоны. А самые массовые останки костей принадлежат лошадям: лошади Стенона, напоминавшей современных зебр, и более крупному виду, близкому к мосбахской лошади».

Очень интересной находкой ученые считают бедренные кости гигантского страуса Pachystruthio dmanisensis, ранее описанного в Грузии. Это была крупнейшая нелетающая птица Евразии, весившая более 450 кг и достигавшая 3,5 метра в высоту. Современный страус весит в 3 раза меньше.

Отметим, пока исследователи при изучении костей, обнаруженных в «Тавриде», воспользовались классическими методами анализа – сравнением с уже известными костными остатками.

«Найденная в пещере «Таврида» фауна возрастом более 1,5 млн. лет уникальна для Крыма, но за пределами полуострова уже были находки ископаемых животных этого возраста – на Кавказе, в Турции, в Европе», – говорят в университете.

В дальнейшем планируется провести томографию костных остатков и установить их возраст с помощью изотопных методов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.01.20

Зеленский отправит в Ирак 20 военных на подмогу НАТО. / Киев отмахнулся от публичного осуждения Израилем прославления Бандеры на Украине. / Одобрено Добрыней: площадь застройки главного парка Симферополя увеличат в 2 раза. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»