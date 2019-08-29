В крымской пещере «Таврида» обнаружен новый зал с останками животных

В пещере «Таврида» обнаружен новый зал с останками животных.

Как уже сообщал «Новый День», в июле прошлого года при обследовании территории, по которой собирались проложить трассу «Таврида», в районе поселка Зуя Белогорского района Крыма обнаружили пещеру. Она оказалась самой большой в предгорном Крыму. В пещеры находились следы доисторических животных. «При спуске в пещеру и дальнейшем обследовании был случайно обнаружен новый зал, размерами примерно 2,5 на 2 метра, – цитирует ТАСС председателя Совета Российского союза спелеологов, старшего преподавателя кафедры землевладения и геоморфологии КФУ Геннадия Самохина. – В этом зале мы нашли новые останки животных. Они разных размеров – и большие, и маленькие. Так, обнаружен четкий скелет, предположительно, змеи, длиной около метра».

На место вызваны ученые-палеонтологи.

Сейчас в пещере работают и ученые минералоги и микробиологи Уральского отделения РАН: они исследуют обнаруженные на стенах микроорганизмы (предполагается, что им не менее 5 млн лет), минералы и состав воздуха в пещере.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.08.19

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