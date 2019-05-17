В санаториях Крыма пожарную безопасность отодвинули на второй план

Санатории Крыма не уделяют должного внимания пожарной безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в РК насчитывается 722 санаторно-курортных учреждений, из них эксплуатируется 598. К середине мая на проверку на соответствие требованиям противопожарной безопасности заявились 76.

Претензий у контролирующих органов нет только 26, у остальных выявлены недостатки: «Одни и те же из года в год: отсутствие или неисправность пожарной сигнализации, систем оповещения, неудовлетворительное состояние эвакуационных путей», – сообщил вице-премьер Игорь Михайличенко.

Напомним, 83% санаторно-курортных учреждений на подобный мониторинг вообще не заявлялись. Поэтому глава Крыма Сергей Аксенов не исключил, что в текущем сезоне может произойти коллапс: когда путевки будет проданы, а контролирующие органы разрешения на работу санаториев не дадут.

К решению проблемы решено привлечь прокуратуру, а также упростить требования к объектам: например, части санаториев могут разрешить работать и без пожарной сигнализации (главное – согласовать с МЧС график ее установки).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.05.19

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